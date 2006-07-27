Проект - TodoList
Веб-программирование
Добавленанет просмотров
3 месяца назад
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Приложение Todo, где вы можете хранить информацию о том, что вам нужно сделать
https://github.com/vachagancode/todoapppostgres.git
Технологии։ Html, Css, Python, Django, Rest-Framework, DataBase - Postgresql , Ajax