Программа "Афоризмы" (java)

http://sourceforge.net/projects/bwtclient/

Проект представляет из себя REST веб-сервис и десктоп клиент к нему. Все написано на Java. Клиент показывает афоризмы во всплывающем окне. У афоризмов есть рейтинг, пользователь может изменять его, смотреть свои отмеченные цитаты, самые популярные цитаты. Более подробное описание: http://freehabr.ru/blog/gotome/2104.html. Open source (https://sourceforge.net/p/bwtclient/code/).