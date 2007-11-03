Программа учёта для бара "Стрелец"

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Программа предназначена для учёта остатков продуктов на кухне. Позволяет вести калькуляции блюд, меню, поступление продуктов на кухню и продажу блюд. Поддерживает отдельные категории для различных видов продуктов, различные единицы измерения.
Особенность программы: разработана на php. Выполняется на локальном сервере, данные хранит в текстовых файлах.