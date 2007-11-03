Программа учёта для бара "Стрелец"

Программа предназначена для учёта остатков продуктов на кухне. Позволяет вести калькуляции блюд, меню, поступление продуктов на кухню и продажу блюд. Поддерживает отдельные категории для различных видов продуктов, различные единицы измерения.

Особенность программы: разработана на php. Выполняется на локальном сервере, данные хранит в текстовых файлах.