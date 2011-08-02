Программирование карты
Веб-программирование
Добавлена251 просмотр
12 лет назад
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http://park.site-pr.ru/?page=electrosteel
Создана карта с динамически подгружаемой информацией по типу помещений: аренда, свободное.
Информация считывается из хмл, при подведении указателя мыши появляется дополнительное окно с расширенной информацией по блоку.
Зависимо от типа блока он автоматически при загрузке ролика окрашивается в нужный цвет, информация об этом берется из хмл.