Программирование карты

http://park.site-pr.ru/?page=electrosteel

Создана карта с динамически подгружаемой информацией по типу помещений: аренда, свободное.

Информация считывается из хмл, при подведении указателя мыши появляется дополнительное окно с расширенной информацией по блоку.

Зависимо от типа блока он автоматически при загрузке ролика окрашивается в нужный цвет, информация об этом берется из хмл.