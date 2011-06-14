Программная Flash анимация
Веб-программирование
Добавлена1114 просмотров
13 лет назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Анимация для сайта: http://travel-3.com/
По проекту: http://www.weblancer.net/projects/278157.html
Программная часть анимации:
Волны, небо, корабль, водопад.
Материалы предоставлены заказчиком.
Формат файла не определен или не поддерживается!