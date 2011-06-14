Программная Flash анимация

Веб-программирование
Добавлена
13 лет назад
1114 просмотров
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Анимация для сайта: http://travel-3.com/

По проекту: http://www.weblancer.net/projects/278157.html

Программная часть анимации:

Волны, небо, корабль, водопад.

Материалы предоставлены заказчиком.

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