Промо-сайт кампании Axe-Идеалная женщина
Веб-программирование
Добавлена131 просмотр
13 лет назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
http://idealwoman.archives.ailove.ru/
Разработка серверной части (PHP5 + PostgreSQL) и организиция взаимодействия с Flash через XML
для промо-сайта рекламной кампании "AXE-Идеальная женщина"