Промо-сайт кампании Axe-Идеалная женщина

Веб-программирование
Добавлена
13 лет назад
131 просмотр
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http://idealwoman.archives.ailove.ru/

Разработка серверной части (PHP5 + PostgreSQL) и организиция взаимодействия с Flash через XML

для промо-сайта рекламной кампании "AXE-Идеальная женщина"