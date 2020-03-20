Property portal "Point"

Добавлена
4 года назад
40 просмотров
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Point.ua — портал поиска эксклюзивной недвижимости по всей Украине.

Проведена разработка:

- Front-end

Использованные технологии:

HTML5, CSS3, PHP, jQuery, JavaScript, AJAX, React.js

Использованные инструменты:

Adobe Photoshop, PHP Storm, Web Storm

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