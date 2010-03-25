Просмотр размеров баннеров

Флешка для дизайн-студии, предназначенная для визуальной подсказки размера баннера, подходящего для клиента.

Лого и радужный фон взяты из материалов заказчика.

Отдельное внимание уделено дизайну флешки, который тянется в диапазоне от 350 (и в большую сторону) пикселей, оставаясь удобным для восприятия за счёт перераспределения элементов интерфейса.

http://wind-wings.ru/projects/namor/BannerSizeHelper/BannerSizeHelper.html - здесь вы можете посмотреть эту флешку в отдельном окне.