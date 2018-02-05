Работа с Excel в PHP (XLS, XLSX, CSV)

Реализация системы, позволяющей загружать данные в MySQL базу данных из файлов Excel, а так же выгружать данные из базы данных в файлы Excel. Все запросы к базе данных максимально оптимизированы для более быстрой загрузки страницы и сокращения нагрузки на базу данных. Используется Active Record при построении запросов.