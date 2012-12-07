Раскрутка и продвижение портала VLGames.ru

http://vlgames.ru

Раскрутка и продвижение игрового портала на Дальнем Востоке для интернет-провайдера VladLink, установка и настройка модулей форума, оптимизация серверов Unix систем, настройка и установка игровых серверов. Личный проект, в данный момент порталом управляют другие люди и портал считается заброшенным.