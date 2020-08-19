Расширение Prime.date для браузера Chrome

Первая версия расширения для браузера Chrome, для автоматизации работы с сайтом Prime.date

По просьбе заказчика, полный функционал расширения не разглашается.

Отзыв заказчика:

"Очень понравилась работа исполнителя. Задача была сложной, но он со всем справился. Находил пути решения любых проблем во время разработки расширения. Все время был на связи и сдал даже на день раньше положенного времени. Общительный и ответственный. Во время доработок все исправлял очень быстро. И даже не смотря на то, что мои знания в области программирования нулевые, исполнитель подробно мне объяснял и предлагал несколько вариантов решения задач. Спасибо за работу!! Очень рекомендую к работе."