Расширение Prime.date для браузера Chrome v2

Новая версия расширения для браузера Chrome, для автоматизации работы с сайтом Prime.date

По просьбе заказчика, полный функционал расширения не разглашается.

Отзыв заказчика:

"Благодарим за качественно выполненный заказ! Были поставлены очень сложные задачи, но разработчик справился с ними (и даже за более короткий срок, чем предполагали) Заказывали уже второй раз и в дальнейшем не изменим такому профессионалу! Нам работа расширений изнутри похожа на выход в открытый космос, где Денис - настоящий профи космонавт :) Еще раз спасибо за сотрудничество!"