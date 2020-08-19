Расширение Skladchina.biz для браузеров

Добавлена
5 лет назад
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Расширение Skladchina.biz для браузеров Chrome, Firefox, Opera.

  • Взаимодействие с API для получения прокси
  • Использование прокси для различных сайтов
  • Интерфейс с возможностью добавления своих прокси
Ссылка на расширение

Отзыв заказчика:

"Только положительные эмоции от сотрудничества. Исполнитель ответственно подошёл к выполнению поставленной задачи, без проблем вносил корректировки, предлагал варианты решения вопросов. Ни о каких задержках, либо срывов сроков и речи не идет, все крайне оперативно. 

Однозначно рекомендую людям, которые ищут грамотных специалистов.

Работаем дальше."