Расширение Skladchina.biz для браузеров Chrome, Firefox, Opera.
- Взаимодействие с API для получения прокси
- Использование прокси для различных сайтов
- Интерфейс с возможностью добавления своих прокси
Отзыв заказчика:
"Только положительные эмоции от сотрудничества. Исполнитель ответственно подошёл к выполнению поставленной задачи, без проблем вносил корректировки, предлагал варианты решения вопросов. Ни о каких задержках, либо срывов сроков и речи не идет, все крайне оперативно.
Однозначно рекомендую людям, которые ищут грамотных специалистов.
Работаем дальше."