Рассылка для NLP факультета

Основное отличие это рассылки от аналогичных скриптов в возможности приписать подписчику несколько ‘статусов’ и указать город проживания.

“Статус” к контекст работы NLP факультета может означает полученный сертификат, является ли подписчик тренером, региональным представителем. Один и тот же человек может быть тренером, региональным представителем и иметь несколько сертификатов одновременно.

При отправки письма возможно отфильтровать подписчиков по этим статусам и городам, что позволяет выбирать получателей этой рассылки.

Примеры использования:

оправить рассылку всем тренерам, живущим в Москве

оправить рассылку обладателям сертификата Мастер или Практик, живущим в Москве или Санкт-Петербурге.

Это позволяет гибко и адресно выбирать получателей письма и, таким образом, точно выстраивать коммуникации с аудиторией подписчиков.

Дополнительно, скрипт позволяет массово добавлять подписчиков со статусами и городами проживания из простого текста или Bat-вской записной книжки.