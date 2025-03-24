Разработка админки для отслеживания грузов по трек кодам

Перенес с тильды верстку и разработал сайт на PHP, формы авторизации и восстановления пароля а так же личный кабинет администратора где он может добавлять и в последующем отслеживать трек коды, так же редактировать свои данные, так же есть другая страница с импортом трек кодов из xlsx файла, по мимо этого есть механики управления пользователями и прочее, время разработки около 2-3 недели, разрабатывал в 2023 году