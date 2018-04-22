Разработка Animaunt.ru

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
- Разработан с нуля макет дизайна.
- Заказан дизайн. Руководил разработкой дизайна лично.
- За основу была взята CMS DataLife Engine по просьбе заказчика.
- Перенесена база данных а так же все файлы с самописного сайта на Angular на DataLife Engine.
- Разработан дополнительный функционал: Плеер, Фильтр, Чат, Календарь, Сбор средств, Заменен стандартный поиск, Скрытие плеера в зависимости от страны, Переделана админ панель для добавления и редактирования новостей и много других мелких правок.
- Сделана SEO оптимизация.
- Оптимизирована работа сайта.