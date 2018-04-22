Разработка Animaunt.ru

Добавлена
6 лет назад
1836 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
  • Разработан с нуля макет дизайна.
  • Заказан дизайн. Руководил разработкой дизайна лично.
  • За основу была взята CMS DataLife Engine по просьбе заказчика.
  • Перенесена база данных а так же все файлы с самописного сайта на Angular на DataLife Engine.
  • Разработан дополнительный функционал: Плеер, Фильтр, Чат, Календарь, Сбор средств, Заменен стандартный поиск, Скрытие плеера в зависимости от страны, Переделана админ панель для добавления и редактирования новостей и много других мелких правок.
  • Сделана SEO оптимизация.
  • Оптимизирована работа сайта.