Разработка Чат-ботов

Чат-бот не упустит ни одного вашего клиента!

Клиент не дозвонился? Менеджер пропустил звонок или сообщение? Выходной или нерабочий день? Забудьте про потерю клиентов из-за подобных случаев раз и навсегда. Чат-бот не упустит ни одного вашего клиента, а, наоборот, поможет закрыть 100% лидов.

Что такое чат-бот?

Чат-бот – это автоматизированная on-line запись клиентов на услуги. Основным и самым главным преимуществом подобных чат-ботов является полное исключение человеческого фактора – всю работу за вас выполняет бот.