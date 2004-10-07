Разработка фриланс-биржи на ReactJS
Веб-программирование
Добавлена1 просмотр
2 месяца назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
"Denwa" - это современная фриланс-биржа, предоставляющая платформу для взаимодействия заказчиков и исполнителей различных специализаций. Этот проект создан с целью упростить процесс поиска качественных услуг и предложений работы, обеспечивая прозрачность и надежность для всех участников.
Моя роль:
Я был ответственным за создание дизайна приложения с нуля и дальнейшую разработку данного проекта на ReactJS, TypeScript, ReduxToolKit, RTK Query, NextJS, SCSS