Разработка фриланс-биржи на ReactJS

"Denwa" - это современная фриланс-биржа, предоставляющая платформу для взаимодействия заказчиков и исполнителей различных специализаций. Этот проект создан с целью упростить процесс поиска качественных услуг и предложений работы, обеспечивая прозрачность и надежность для всех участников.

Моя роль:

Я был ответственным за создание дизайна приложения с нуля и дальнейшую разработку данного проекта на ReactJS, TypeScript, ReduxToolKit, RTK Query, NextJS, SCSS