Разработка фриланс-биржи WorkHero на ReactJS

Веб-программирование
Добавлена
2 месяца назад
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"WorkHero" - инновационная платформа для фрилансеров, которая предлагает место для общения между клиентами и профессионалами разных направлений. Цель проекта - облегчить процедуру выбора высококачественных услуг и предоставления заданий, гарантируя прозрачность и доверие среди пользователей.
Моё участие:

Я стоял у истоков создания и технической разработки данного ресурса. При создании сайта я опирался на следующие ключевые технологии:

  • React JS:

  • TypeScript:

  • Next.js:

  • Redux ToolKit

  • RTK Query

  • SCSS