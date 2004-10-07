Разработка фриланс-биржи WorkHero на ReactJS
Веб-программирование
Добавлена1 просмотр
2 месяца назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
"WorkHero" - инновационная платформа для фрилансеров, которая предлагает место для общения между клиентами и профессионалами разных направлений. Цель проекта - облегчить процедуру выбора высококачественных услуг и предоставления заданий, гарантируя прозрачность и доверие среди пользователей.
Моё участие:
Я стоял у истоков создания и технической разработки данного ресурса. При создании сайта я опирался на следующие ключевые технологии:
React JS:
TypeScript:
Next.js:
Redux ToolKit
RTK Query
SCSS