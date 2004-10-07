Разработка фриланс-биржи WorkHero на ReactJS

"WorkHero" - инновационная платформа для фрилансеров, которая предлагает место для общения между клиентами и профессионалами разных направлений. Цель проекта - облегчить процедуру выбора высококачественных услуг и предоставления заданий, гарантируя прозрачность и доверие среди пользователей.

Моё участие:

Я стоял у истоков создания и технической разработки данного ресурса. При создании сайта я опирался на следующие ключевые технологии: