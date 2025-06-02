Разработка и сопровождение цветочного интернет магазина
В рамках данного проекта был реализован полноценный интернет-магазин по продаже цветов и флористических композиций с нуля на фреймворке Yii2. Основной упор делался на удобство для пользователя, быструю работу сайта и гибкую административную панель.
Основные задачи:
Проектирование архитектуры и базы данных;
Разработка пользовательской части с адаптивным дизайном;
Реализация корзины, оформления заказа, фильтра по категориям и цене;
Интеграция с платёжными системами и службами доставки;
Панель администратора с возможностью управления товарами, заказами, клиентами и акциями;
SEO-оптимизация и базовая аналитика;
Настройка безопасности, кэширования и оптимизация скорости загрузки страниц.
Использованные технологии:
PHP (Yii2 Framework)
MySQL
HTML5 / CSS3 / Bootstrap
JavaScript / jQuery
AJAX
Composer / Gii
Результат:
Проект был успешно запущен и сопровождается мной на постоянной основе. Регулярно вносятся улучшения по UX/UI, обновляются товары, добавляются новые модули (например, система скидок, рассылки по Email/SMS и др.).
Роль в проекте: Full-stack разработчик, DevOps, технический консультант.