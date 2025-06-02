Разработка и сопровождение цветочного интернет магазина

В рамках данного проекта был реализован полноценный интернет-магазин по продаже цветов и флористических композиций с нуля на фреймворке Yii2. Основной упор делался на удобство для пользователя, быструю работу сайта и гибкую административную панель.

Основные задачи:

Проектирование архитектуры и базы данных;

Разработка пользовательской части с адаптивным дизайном;

Реализация корзины, оформления заказа, фильтра по категориям и цене;

Интеграция с платёжными системами и службами доставки;

Панель администратора с возможностью управления товарами, заказами, клиентами и акциями;

SEO-оптимизация и базовая аналитика;

Настройка безопасности, кэширования и оптимизация скорости загрузки страниц.

Использованные технологии:

PHP (Yii2 Framework)

MySQL

HTML5 / CSS3 / Bootstrap

JavaScript / jQuery

AJAX

Composer / Gii

Результат:

Проект был успешно запущен и сопровождается мной на постоянной основе. Регулярно вносятся улучшения по UX/UI, обновляются товары, добавляются новые модули (например, система скидок, рассылки по Email/SMS и др.).

Роль в проекте: Full-stack разработчик, DevOps, технический консультант.