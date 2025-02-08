Разработка кастомного блога на PHP и MySQL
Простой, но функциональный блог с использованием PHP, HTML, CSS и MySQL. Блог включает в себя базовые функции для публикации и управления статьями, а также поддерживает адаптивный дизайн, обеспечивающий корректное отображение на мобильных устройствах.
Функциональные особенности:
Возможность добавления, редактирования и удаления статей.
Система комментариев.
Структурированная база данных на MySQL для хранения постов и комментариев.
Адаптивный дизайн, автоматически подстраивающийся под экраны мобильных устройств.
Простой и интуитивно понятный интерфейс для пользователей и администраторов.
Технологии:
PHP (обработка данных и логика работы блога).
MySQL (хранение данных о статьях и комментариях).
HTML и CSS (разметка и стилизация страниц).
Результат:
Проект стал отличным решением для небольших блогов, где важна простота в управлении контентом и удобство для пользователей. Блог выглядит профессионально на всех устройствах и легко масштабируется.