Разработка кастомного блога на PHP и MySQL

Добавлена
3 месяца назад
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Без имени.png

Простой, но функциональный блог с использованием PHP, HTML, CSS и MySQL. Блог включает в себя базовые функции для публикации и управления статьями, а также поддерживает адаптивный дизайн, обеспечивающий корректное отображение на мобильных устройствах.

Функциональные особенности:

  • Возможность добавления, редактирования и удаления статей.

  • Система комментариев.

  • Структурированная база данных на MySQL для хранения постов и комментариев.

  • Адаптивный дизайн, автоматически подстраивающийся под экраны мобильных устройств.

  • Простой и интуитивно понятный интерфейс для пользователей и администраторов.

Технологии:

  • PHP (обработка данных и логика работы блога).

  • MySQL (хранение данных о статьях и комментариях).

  • HTML и CSS (разметка и стилизация страниц).

Результат:
Проект стал отличным решением для небольших блогов, где важна простота в управлении контентом и удобство для пользователей. Блог выглядит профессионально на всех устройствах и легко масштабируется.