Разработка образовательных платформ и интерактивных игр
Создаю комплексные образовательные сайты с геймификацией и ИИ-озвучкой для эффективного обучения
Разрабатываю современные образовательные платформы с интерактивными играми, адаптивным контентом и профессиональной озвучкой. Специализируюсь на создании увлекательных обучающих решений для языков, математики, истории и других предметов.
Типы образовательных игр:
Языковые игры:
"Виселица" - изучение новых слов с подсказками и озвучкой
"Глагольные формы" - тренировка спряжений и времен
"Диалоги с ИИ" - разговорная практика с персонажами
"Аудирование" - понимание речи на слух с заданиями
"Составь предложение" - грамматические конструкции
Универсальные обучающие модули:
Flashcards с интервальными повторениями
Квизы с множественным выбором и открытыми ответами
Drag & Drop задания на сопоставление
Текстовые симуляторы для изучения теории
Прогресс-трекеры с достижениями и рейтингами
Система озвучки через ElevenLabs:
Голосовые возможности:
Настраиваемые голоса - создание уникального персонажа
Многоязычная поддержка - озвучка на разных языках
Эмоциональная речь - различные интонации и настроения
Кастомные голоса - клонирование голоса заказчика
Адаптивная скорость - медленная речь для начинающих
Интеграционные функции:
Автоматическая генерация озвучки для нового контента
Возможность загрузки собственных аудиофайлов
Синхронизация текста с аудио (караоке-эффект)
Настройка громкости и скорости воспроизведения
Технологический стек:
Vue.js/Nuxt.js - фронтенд приложения
Node.js - серверная логика и API
MongoDB - база данных прогресса
ElevenLabs API - генерация речи
Web Speech API - распознавание речи пользователя
Canvas/WebGL - интерактивная графика
Административная панель:
Создание и редактирование уроков без программирования
Загрузка контента (тексты, изображения, аудио)
Настройка сложности и правил игр
Аналитика прогресса учеников
Управление пользователями и группами
Адаптивные функции:
Система уровней - автоматическое повышение сложности
Персонализация - подстройка под темп обучения
Мобильная оптимизация - обучение с любого устройства
Офлайн-режим - доступ к скачанному контенту
Примеры реализованных проектов:
Платформа изучения английского с ИИ-собеседником
Детский образовательный портал с мини-играми
Корпоративное обучение с системой сертификации
Языковая школа с видеоуроками и тестированием
Результат: Полнофункциональная образовательная экосистема, которая мотивирует учеников через игровые механики и обеспечивает эффективное усвоение материала с помощью современных ИИ-технологий.
Кастомизация: Любые образовательные направления, уникальный дизайн, интеграция с существующими LMS-системами и адаптация под специфику вашего проекта.