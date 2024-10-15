Разработка платформы для поиска зарубежной недвижимости Hatamatata.com

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7 месяцев назад
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Мы разработали Hatamatata.com, интуитивно понятную платформу для продажи и аренды зарубежной недвижимости. Основные функции включают удобный поиск с многоуровневыми фильтрами, актуальные объявления от проверенных агентств, информативные карточки объектов и адаптивный дизайн для различных устройств. Платформа помогает пользователям легко находить идеальные квартиры и виллы, упрощая процесс взаимодействия между покупателями и продавцами.