Разработка сайта под ключ на ReactJS
Веб-программирование
Добавлена1 просмотр
2 месяца назад
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"KillowattCoin" - это инновационный проект в сфере криптовалюты. Это уникальная монета, подкреплённая реальными генерирующими мощностями. Такое подкрепление обеспечивает стабильность и уверенность в инвестировании, выделяя "KillowattCoin" на фоне других криптовалют.
Моя роль:
Я был ответственным за создание дизайна приложения с нуля и дальнейшую разработку данного проекта на ReactJS, TypeScript, NextJS, SCSS
Были спроектированы и реализованы 3 версии приложения: мобильная, планшетная и десктопная