Разработка сайта под ключ на ReactJS

"KillowattCoin" - это инновационный проект в сфере криптовалюты. Это уникальная монета, подкреплённая реальными генерирующими мощностями. Такое подкрепление обеспечивает стабильность и уверенность в инвестировании, выделяя "KillowattCoin" на фоне других криптовалют.

Моя роль:

Я был ответственным за создание дизайна приложения с нуля и дальнейшую разработку данного проекта на ReactJS, TypeScript, NextJS, SCSS

Были спроектированы и реализованы 3 версии приложения: мобильная, планшетная и десктопная