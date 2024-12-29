Разработка сайта с нейросетью для общения и верстка

https://uncoder.eu.org/open-chat/

Заказчик дал задание - разработать сайт со встроенной на него нейросетью-чатом для общения, а также сверстать этот сайт с нуля. Вся работа была выполнена на 3 дня и обошлась моему клиенту всего в 40$. На сайте присутствует адаптивная верстка и нейросеть имеет 12 версий общения - от самой старой (неполные или не совсем точные ответы) и до новейшей версии, которая дает полные развернутые ответы.