Разработка Web-приложений на Flask

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2 месяца назад
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Предлагаю услуги по разработке Web-приложений и сервисов на языке Python с использованием фреймворка Flask.

Flask — это легковесный и мощный фреймворк, который позволяет быстро разрабатывать приложения любой сложности. Его гибкость позволяет легко адаптироваться к различным требованиям и интегрироваться с другими технологиями.

Что я предлагаю:

  1. Разработка кастомизированных Web-приложений под любые бизнес-задачи.

  2. Поддержка и сопровождение ваших проектов на всех этапах.

Преимущества работы со мной:

  1. Индивидуальный подход к каждому клиенту.

  2. Опытный разработчик, знающий свое дело.

  3. Соблюдение сроков и высокая степень надежности.

  4. Конкурентные цены и прозрачные условия сотрудничества.

Примеры моих работ:

  1. Парсер вакансий hh. ru: https://leasy74.pythonanywhere.com/

  2. Электронная регистратура: https://vyessman.pythonanywhere.com/

  3. Генератор паролей: https://kilion742.pythonanywhere.com/

  4. Список дел: https://abram.pythonanywhere.com/

  5. Попутчик(бла-бла-кар): https://czugerman.pythonanywhere.com/

  6. Новостной блог: https://delaver.pythonanywhere.com/

Если у тебя есть конкретная идея, то я могу помочь с ее реализацией. Давай работать вместе!

От вас: подробное описание проекта, его функционал. Пожелания к интерфейсу, например нужен ли адаптивный интерфейс для мобильных устройств?