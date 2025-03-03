Разработка Web-приложений на Flask

Предлагаю услуги по разработке Web-приложений и сервисов на языке Python с использованием фреймворка Flask.
Flask — это легковесный и мощный фреймворк, который позволяет быстро разрабатывать приложения любой сложности. Его гибкость позволяет легко адаптироваться к различным требованиям и интегрироваться с другими технологиями.
Что я предлагаю:
Разработка кастомизированных Web-приложений под любые бизнес-задачи.
Поддержка и сопровождение ваших проектов на всех этапах.
Преимущества работы со мной:
Индивидуальный подход к каждому клиенту.
Опытный разработчик, знающий свое дело.
Соблюдение сроков и высокая степень надежности.
Конкурентные цены и прозрачные условия сотрудничества.
Примеры моих работ:
Парсер вакансий hh. ru: https://leasy74.pythonanywhere.com/
Электронная регистратура: https://vyessman.pythonanywhere.com/
Генератор паролей: https://kilion742.pythonanywhere.com/
Список дел: https://abram.pythonanywhere.com/
Попутчик(бла-бла-кар): https://czugerman.pythonanywhere.com/
Новостной блог: https://delaver.pythonanywhere.com/
Если у тебя есть конкретная идея, то я могу помочь с ее реализацией. Давай работать вместе!
От вас: подробное описание проекта, его функционал. Пожелания к интерфейсу, например нужен ли адаптивный интерфейс для мобильных устройств?