Разработка WP плагина
Веб-программирование
Добавлена1 просмотр
4 месяца назад
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Разработка плагина для сайта encar-russia.ru на WordPress с использованием PHP/Python. В плагин встроен парсер для сбора данных, а также включены функции: автоматического перевода, калькуляции таможенных пошлин и другие.