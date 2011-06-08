Ready-System.RU
Веб-программирование
Добавлена180 просмотров
13 лет назад
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Сайт компании ReadyMachines
Дата выпуска:
2009
Выполненные работы:
- участие в программировании проекта на PHP и JavaScript.
Дополнительно:
Разработка модулей сайта и административного интерфейса, в частности каталога продукции.