Ready-System.RU

Веб-программирование
Добавлена
13 лет назад
180 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сайт компании ReadyMachines

http://ready-system.ru

Дата выпуска:

2009

Выполненные работы:

- участие в программировании проекта на PHP и JavaScript.

Дополнительно:

Разработка модулей сайта и административного интерфейса, в частности каталога продукции.