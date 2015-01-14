Редактирование отображния товара в категории

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Заказчик попросил отредактировать отображение товара при наведении на него курсором в категории товаров. Задача включала в себя следующее:
- замена кнопки "Купить" на "Просмотр" для входа в карточку товара;
- при наведении на товар в категории рядом с изображением товара отображаются дополнительные фото и размеры, имеющиеся в наличии