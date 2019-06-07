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Редизайн сайта stanko-service на Joomla
Веб-программирование
Добавлена
6 лет назад
294 просмотра
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Полностью переделали дизайн сайта.
Переверстали карточки товаров, добавили новые плагины, изменили сортировку и.т.д.
Сделали адаптивный дизайн.
1903x5760
2 МБ
Марина
Marishka_Divil
Была
2 месяца назад
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