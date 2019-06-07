Редизайн сайта stanko-service на Joomla

Добавлена
6 лет назад
294 просмотра
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  • Полностью переделали дизайн сайта.
  • Переверстали карточки товаров, добавили новые плагины, изменили сортировку и.т.д.
  • Сделали адаптивный дизайн.