Reel Sort – динамічний вебдодаток, що дозволяє користувачам досліджувати та сортувати фільми за різними критеріями. Проєкт інтегрує API TMDb для отримання даних про топові фільми та надає можливість фільтрувати їх за жанрами. Реалізовано за допомогою HTML, CSS, JavaScript, з повністю адаптивним дизайном, що забезпечує комфортну навігацію на всіх пристроях. Ключові особливості: вибір мови інтерфейсу, інтуїтивно зрозумілий користувацький досвід і бездоганна інтерактивність, які гарантують якісний та захопливий процес перегляду.

https://llizzokk.github.io/reel-sort/