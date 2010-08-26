http://s3ts.ru

Разработана Реферальная система для Joomla на Jom Social 1.8.8.

Первый модуль обеспечивают "запоминание" логина реферера, по чьей ссылке пришёл новый пользователь. Пользователь может пройтись по всему сайту, и только затем зарегистрироваться. Но к его аккаунту всё равно будет прикреплён логин реферера.

Второй модуль. После первой авторизации нового пользователя его рефереру начисляются бонусные баллы (количество указывается в настройках модуля) в системе Alfa User Points. Также модуль выводит реферальную ссылку и количество рефералов.