Реферальная система для Joomla на Jom Social 1.8.8
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15 лет назад
Разработана Реферальная система для Joomla на Jom Social 1.8.8.
Первый модуль обеспечивают "запоминание" логина реферера, по чьей ссылке пришёл новый пользователь. Пользователь может пройтись по всему сайту, и только затем зарегистрироваться. Но к его аккаунту всё равно будет прикреплён логин реферера.
Второй модуль. После первой авторизации нового пользователя его рефереру начисляются бонусные баллы (количество указывается в настройках модуля) в системе Alfa User Points. Также модуль выводит реферальную ссылку и количество рефералов.