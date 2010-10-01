http://e-odezhda.by

Разработана Реферальная система для магазина на VirtueMart 1.1.5 (Joomla 1.5.20). Сделан личный кабинет на основе Community Builder 1.2.3.

Каждый пользователь (реферер) получает партнёрскую ссылку, которую он может использовать для приглашения друзей. Пользователи, пришедшие по этой ссылке, после регистрации становятся его рефералами. После того, как реферал оплатил заказ в магазине, реферер получает на свой бонусный счёт % от продажи либо фиксированную сумму (зависит от настроек в админке). Бонусы могут быть потрачены на получение скидки в магазине либо, при достижении определённой суммы, могут быть обналичены.