http://www.flotilia.su

Ресторан рыбной кухни «Флотилия» — это неповторимый интерьер в морской тематике. Комфортные места для отдыха и теплой беседы помогут сделать ваш вечер незабываемым. На сайте ресторана вы можете ознакомиться с меню, посмотреть фотографии интерьера и заказать столик.