Ресторан рыбной кухни «Флотилия»
Веб-программирование
Добавлена197 просмотров
15 лет назад
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Ресторан рыбной кухни «Флотилия» — это неповторимый интерьер в морской тематике. Комфортные места для отдыха и теплой беседы помогут сделать ваш вечер незабываемым. На сайте ресторана вы можете ознакомиться с меню, посмотреть фотографии интерьера и заказать столик.