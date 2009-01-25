Ресторан рыбной кухни «Флотилия»

Веб-программирование
Добавлена
15 лет назад
197 просмотров
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http://www.flotilia.su

Ресторан рыбной кухни «Флотилия» — это неповторимый интерьер в морской тематике. Комфортные места для отдыха и теплой беседы помогут сделать ваш вечер незабываемым. На сайте ресторана вы можете ознакомиться с меню, посмотреть фотографии интерьера и заказать столик.