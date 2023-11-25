Rustdrop.gg
Веб-программирование
Добавлена1 просмотр
месяц назад
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Успешно разработал back для казино предметов из steam, используя Laravel8/MySQL.
Модули которые были сделланы лично мной:
Авторизация используя steamApi;
Логика и mvc-архитектура всех видов игр прдеставленных на платформе;
Интеграция MySQL, построение ULM;
Создание REST API и использование web-сокетов для взаимодейтвия с фронтом;
Покрытие тестами всего функционала платформы;