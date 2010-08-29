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RusTest Online — Выучите правописание слов русского языка бесплатно по Интернету!

Врождённого знания орфографии русского языка не бывает! Этому нужно годами учиться по словарям и учебникам. И одного изучения грамматики мало, нужно вызубрить тысячи «трудных» слов до автоматизма.

Но теперь можно учить правописание слов русского языка бесплатно по Интернету! Мой сайт в случайном порядке показывает слова с пропущенными буквами. Для перехода к другому слову нужно дать единственно верный ответ. Каждое задание тщательно проверялось по словарям!

Сайт считает не количество ошибок, а число верных ответов подряд. Это очень быстрый способ запоминания слов — за минуту можно ответить на десятки заданий, хотя многие из них будут со временем повторяться.

Это сильно поможет заядлым компьютерщикам, так как процесс изучения слов русского языка будет легче игры в «Сапёр». Сейчас на сайте содержится несколько сотен слов, но их количество будет постоянно увеличиваться!

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