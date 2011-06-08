SaaS ERP "ПринтРобот"-Система управления заказами

SaaS ERP «ПринтРобот» - система управление типографией. Система рассчитана не только на сотрудников типографии, но и на клиентов, поставщиков материалов, подрядчиков, рекламные агентства.

Демо-версия проекта:

http://demo.webpro100.ru

Дата выпуска:

2007

Выполненные работы:

- техническая поддержка проекта;

- участие в программировании проекта на PHP и JavaScript;

- верстка отдельных блоков и страниц проекта.

Дополнительно:

Активное участие в процессе разработки по следующим основным направлениям:

- разработка модулей складского учета (приходные, расходные накладные, накладные перемещения, закупки, заявки)

- разработка технологических процессов происходящих при производстве продукции, в частности связанных с модулем складского учета(списание материалов, генерация заявок на материалы)

- внедрение AJAX - технологии, для оптимизации работы системы

- разработка JavaScript библиотек, для функционирования визуального интерфейса. Разработка jQuery плагинов.

- другие модули необходимые для функционирования системы