SaaS ERP "ПринтРобот"-Система управления заказами
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SaaS ERP «ПринтРобот» - система управление типографией. Система рассчитана не только на сотрудников типографии, но и на клиентов, поставщиков материалов, подрядчиков, рекламные агентства.
Демо-версия проекта:
Дата выпуска:
2007
Выполненные работы:
- техническая поддержка проекта;
- участие в программировании проекта на PHP и JavaScript;
- верстка отдельных блоков и страниц проекта.
Дополнительно:
Активное участие в процессе разработки по следующим основным направлениям:
- разработка модулей складского учета (приходные, расходные накладные, накладные перемещения, закупки, заявки)
- разработка технологических процессов происходящих при производстве продукции, в частности связанных с модулем складского учета(списание материалов, генерация заявок на материалы)
- внедрение AJAX - технологии, для оптимизации работы системы
- разработка JavaScript библиотек, для функционирования визуального интерфейса. Разработка jQuery плагинов.
- другие модули необходимые для функционирования системы