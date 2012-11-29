Сайт 3dplitka.ru (python:django, js:jquery)

Добавлена
11 лет назад
191 просмотр
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http://3dplitka.ru

Дополнение функционала сайта.

- Доработка корзины товаров. Калькулятор стоимости товаров (кнопки увеличения/уменьшения количества, автоматический пересчет суммы, вычисление площади одной плитки и цены на нее), взаимодействие калькулятора с сервером.

- Исправление email рассылки

- Доработка модуля импорта товаров на сайт.

- Исправление/дополнение html, css.

- Исправление ошибок.