Сайт 3dplitka.ru (python:django, js:jquery)

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дополнение функционала сайта.
- Доработка корзины товаров. Калькулятор стоимости товаров (кнопки увеличения/уменьшения количества, автоматический пересчет суммы, вычисление площади одной плитки и цены на нее), взаимодействие калькулятора с сервером.
- Исправление email рассылки
- Доработка модуля импорта товаров на сайт.
- Исправление/дополнение html, css.
- Исправление ошибок.