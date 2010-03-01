Сайт агентства Arena-Magic Box

Веб-программирование
Добавлена
14 лет назад
143 просмотра
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http://www.arenamb.ru

Разработка архитектуры и реализация серверной части сайта компании Magicbox

PHP5 + PostgreSQL, организация взаимодействия Flash-XML

В проекте реализовано две версии контента (html и flash), поддержка двух языков,

мультимедийный контент, сложная структура разделов.