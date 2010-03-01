Сайт агентства Arena-Magic Box
Веб-программирование
Добавлена143 просмотра
14 лет назад
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Разработка архитектуры и реализация серверной части сайта компании Magicbox
PHP5 + PostgreSQL, организация взаимодействия Flash-XML
В проекте реализовано две версии контента (html и flash), поддержка двух языков,
мультимедийный контент, сложная структура разделов.