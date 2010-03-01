Сайт агентства Arena-Magic Box

http://www.arenamb.ru

Разработка архитектуры и реализация серверной части сайта компании Magicbox

PHP5 + PostgreSQL, организация взаимодействия Flash-XML

В проекте реализовано две версии контента (html и flash), поддержка двух языков,

мультимедийный контент, сложная структура разделов.