Сайт армейских историй

http://bigler.ru

Сайт, построенный вокруг комьюнити, посвященного обсуждению армейских историй.

Программирование и вёрстка более половины сайта.

Интеграций с форумом и его кастомизация.

Оправка историй посетителями.

Система регистрации посетителей.

Личная галерея посетителя.

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