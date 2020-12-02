Сайт-блог с админкой, подпиской на Flask / Django
Добавлена2 просмотра
2 года назад
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- подписка (gmail)
хостинг:
дизайн HTML, CSS, JS, Photoshop
бекэнд Python, MySQL, Linux
https://www.youtube.com/watch?v=fedZBOm5ceQ&ab_channel=AlexChumak