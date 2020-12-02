Сайт-блог с админкой, подпиской на Flask / Django

Добавлена
2 года назад
2 просмотра
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Fункционал:

- регистрация, логин

- админ панель

- панель пользователя

- блог

- подписка (gmail)

хостинг:

- Linode.com

дизайн HTML, CSS, JS, Photoshop

бекэнд Python, MySQL, Linux

https://www.youtube.com/watch?v=fedZBOm5ceQ&ab_channel=AlexChumak