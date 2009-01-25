Сайт для хостинг-компании

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Веб-программирование
Добавлена195 просмотров
15 лет назад
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Доработка дизайна и верстки основной части и клиентской, программирование основной части, системы редактирование контента, написание модуля регистрации доменов (под регистратор webnames) и оплаты через систему Roboxchange (для системы WHMCS, на которой работает клиентская и админ часть)