Сайт для компании Ананта

Веб-программирование
Добавлена
14 лет назад
168 просмотров
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http://www.ananta.com

Особенности:

- Панель администратора

- Интерактивная галерея объектов недвижимости

- Каталог с гибким поиском объектов и фильтром

- Получение курса валют с сайта Центробанка

Работа:

- html-вёрстка

- подключение CMS

- php- и js-программирование

- настройка базы данных

- настройка сайта на хостинге