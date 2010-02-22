Сайт для компании Ананта
Веб-программирование
Добавлена168 просмотров
14 лет назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Особенности:
- Панель администратора
- Интерактивная галерея объектов недвижимости
- Каталог с гибким поиском объектов и фильтром
- Получение курса валют с сайта Центробанка
Работа:
- html-вёрстка
- подключение CMS
- php- и js-программирование
- настройка базы данных
- настройка сайта на хостинге