Сайт для компании по оптовым поставкам рыбной продукции
Веб-программирование
Добавленанет просмотров
2 месяца назад
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Сайт, разработанный на платформе Tilda, по собственному дизайну. Также подключен домен, создана корпоративная почта, подключены сервисы аналитики и улучшения показателей сайта Яндекс и Google.
Ссылка: www.ligavk.ru/