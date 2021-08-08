Сайт для отправки отчета работников,компании Omhus

Добавлена
2 года назад
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https://tidraport.grundplatta.se/

Сайт для отправки отчетов сотрудников Шведской строительной компании OMHUS

Приложение взаимодействует с сервером 1С. Через запросы POST , GET . Данные отправляются на сторону 1С

Стеки-Технологии:

Django,

Python3,

html/css,

JS.