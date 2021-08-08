Сайт для отправки отчета работников,компании Omhus
Добавлена43 просмотра
2 года назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
https://tidraport.grundplatta.se/
Сайт для отправки отчетов сотрудников Шведской строительной компании OMHUS
Приложение взаимодействует с сервером 1С. Через запросы POST , GET . Данные отправляются на сторону 1С
Стеки-Технологии:
Django,
Python3,
html/css,
JS.