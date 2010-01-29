Сайт для создания и управления отзывами

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Веб-программирование
Добавлена303 просмотра
14 лет назад
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Поддержка и доработка сущ-го сайта, эстимация заданий, тестирование
Разработка CMS, модулей для зарегистрированных юзеров, виджетов
Разработка поддержки openID, yahooID, Amazon Payments
PHP 5, MySQL, cakePHP, HTML, CSS, prototype, jQuery