Сайт для создания и управления отзывами

Веб-программирование
Добавлена
14 лет назад
303 просмотра
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Поддержка и доработка сущ-го сайта, эстимация заданий, тестирование

Разработка CMS, модулей для зарегистрированных юзеров, виджетов

Разработка поддержки openID, yahooID, Amazon Payments

PHP 5, MySQL, cakePHP, HTML, CSS, prototype, jQuery