Сайт для строительной компании
Веб-программирование
Добавленанет просмотров
3 месяца назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Проект для строительной компании. Портал предоставляет клиентам возможность
создавайте заказы, отслеживайте прогресс и общайтесь с администраторами. Администраторы могут
эффективно разбивать заказы на задачи и управлять процессами. Завершенные проекты будут
имеется в архиве. Основная цель – улучшить коммуникацию и проект.
управление.