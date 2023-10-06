Сайт для строительной компании

https://app.franceprojet.com/

Проект для строительной компании. Портал предоставляет клиентам возможность

создавайте заказы, отслеживайте прогресс и общайтесь с администраторами. Администраторы могут

эффективно разбивать заказы на задачи и управлять процессами. Завершенные проекты будут

имеется в архиве. Основная цель – улучшить коммуникацию и проект.

управление.