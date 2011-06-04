Сайт фотографа

Веб-программирование
Добавлена
13 лет назад
111 просмотров
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http://photorom.ru/

Короткое описание: Сайт-портфолио фотографа из Москвы.

Цель создания: поиск новых клиентов, демонстрация портфолио.

Категория: Порталы, Промо-сайты.

Услуги: Модернизация.

Отзыв клиента: http://webial.com/projects/photorom#clientreview

Подробнее о проекте: http://webial.com/projects/photorom