Сайт фотографа
Веб-программирование
Добавлена111 просмотров
13 лет назад
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Короткое описание: Сайт-портфолио фотографа из Москвы.
Цель создания: поиск новых клиентов, демонстрация портфолио.
Категория: Порталы, Промо-сайты.
Услуги: Модернизация.
Отзыв клиента: http://webial.com/projects/photorom#clientreview
Подробнее о проекте: http://webial.com/projects/photorom