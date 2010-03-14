Сайт Испанский торговый дом (редактирование)

Веб-программирование
Добавлена
14 лет назад
315 просмотров
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Исправление багов со скролингом и анимацией. Изменения разделов сайта, правка кнопок, пунктов меню, перерисовка некоторых элементов и т.п. Разбор и правка чужого кода. 2 дня. 150 у.е.