Сайт Московского Международного Фестиваля Рекламы

http://festival.ru

Разработка сайта Московского Международного Фестиваля Рекламы в 2007 и 2008 гг.

Мною разработана архитектура проекта с последующей ее реализацией (PHP + PostgreSQL + Javascript)

В проекте реализована сложная система работы с рекламными проектами - участниками фестиваля.