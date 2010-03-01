Сайт Московского Международного Фестиваля Рекламы
Веб-программирование
Добавлена124 просмотра
14 лет назад
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Разработка сайта Московского Международного Фестиваля Рекламы в 2007 и 2008 гг.
Мною разработана архитектура проекта с последующей ее реализацией (PHP + PostgreSQL + Javascript)
В проекте реализована сложная система работы с рекламными проектами - участниками фестиваля.